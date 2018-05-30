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Медведев обсудил с коллегой из Турции «Турецкий поток»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с турецким коллегой Бинали Йылдырымом, в ходе которого главы правительств двух стран обсудили строительство АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Д. А. Медведев и Б. Йылдырым отметили важность активизации взаимодействия по линии заинтересованных министерств и ведомств России и Турции с целью создания благоприятных условий для наращивания двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений», - говорится в тексте сообщения.

Йылдырым также поздравил Медведева с вступлением в должность председателя правительства Российской Федерации и передал поздравления с наступающим Днем России.