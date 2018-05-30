В России и мире

В Россию вернется египетский картофель

Египет сможет с 6 июня поставлять в Россию картофель из восьми регионов, которые находились под запретом из-за бурой гнили, пишет «Газета.Ru».

«Российские власти согласились снять запрет на импорт египетского картофеля из восьми регионов, импорт из этих районов разрешен с 6 июня», - сказал министр промышленности и торговли Египта Тарек Кабиль.

Он пояснил, что такое решение стало возможным после переговоров соответствующих структур в ходе заседаний в Москве в конце мая российско-египетской межправкомиссии, а также после серии визитов и отправки в Россию результатов экспертизы египетской сельхозпродукции, подтвердивших ее соответствие международным стандартам.