В России и мире

Украинский штурмовик пролетел в 10 м над водой у границы с Крымом

Штурмовик Су-25 ВВС Украины пролетел на высоте 10 м над кромкой воды Азовского моря у пляжа близ села Кирилловка в Запорожской области. Видео пролета опубликовали пользователи соцсетей, передает РБК.

​Как сообщает Facebook МВД Украины, в этом районе побережья Азовского моря проводятся военные учения. В них участвуют патрульные катера береговой охраны. В пресс-службе Военно-воздушных сил Украины отказались прокомментировать информацию о полете Су-25 на сверхмалой высоте. РБК направил запрос в Минобороны Украины.



Самолет Су-25 пролетел в нескольких метрах от береговой линии пляжа в поселке Кирилловка на Азовском море, подтвердила РБК жительница Мелитополя Алина Лощилина.



«Я видела сама этот самолет в последних числах мая. Я как раз отдыхала в Кирилловке и застала этот момент где-то в 4-6 часов утра», - рассказала очевидец.



Село Кирилловка находится на косе, вдающейся в Азовское море чуть более чем в 40 км от крымской косы Арабатская стрелка, отделяющей озеро Сиваш от моря.



Обстановка в Азовском море обострилась после задержания украинскими пограничниками российского траулера «Норд» в марте 2018 года. Команду корабля обвинили в нарушении госграницы (так как корабль вышел из Крыма, чья принадлежность к России не признается Украиной), а капитана арестовали. В свою очередь, российские пограничники также начали задерживать украинские рыболовецкие суда.