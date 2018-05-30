В России и мире

В Британии начали проверку источников доходов богатых россиян

Британские власти проводят расследование в отношении 120–140 иностранных граждан, происхождение состояний которых вызывает подозрение, сообщает The Times. По словам источников, большая часть из них — россияне или связаны с Россией, передает РБК.



Количество попавших под подозрение владельцев «имущества невыясненного происхождения» назвал изданию директор NCA по экономическим и киберпреступлениям Дональд Тун. При этом он уточнил, что при выборе объекта расследования его группа не ориентируется на гражданство подозреваемых. «Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем цели на основе гражданства», - пояснил Тун.



Однако источник, знакомый с расследованием, рассказал, что «значительная часть из них является российскими гражданами или связана с Россией». Тун также отверг предположение, что толчком к расследованию NCA стали новые американские санкции против россиян, введенные 6 апреля 2018 года, под которые попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.



Кроме того, сотрудники британской разведки рассматривают также законность выдачи богатым россиянам инвесторских виз. Этот шаг последовал после того, как власти отказались продлить инвесторскую визу Роману Абрамовичу, который в результате получил гражданство Израиля и переехал туда.



С февраля 2018 года власти Великобритании получили право направлять запросы о неясном происхождении состояния. Такие запросы регулируются британским законом о борьбе с криминальными финансами. Если лица не смогут объяснить происхождение доходов, превышающих £50 тыс., британские власти смогут заморозить их активы.



Министр британского Хоум-офиса Бен Уоллес заявил тогда, что хотел бы привлечь «все силы правительства» для борьбы с преступниками и политиками, использующими Британию для отмывания доходов. «Когда мы доберемся до вас, до ваших активов, мы устроим вам тяжелую жизнь», - предупредил Уоллес. The Times тогда отмечала, что ежегодно в Британии отмывают £90 млрд нелегальных доходов.



Уоллес тогда также напомнил о деле «ландромата», схеме по отмыванию российских денег через Молдавию и Латвию, которую раскрыли журналисты OCCRP. «Мы знаем о разоблачении «ландромата», что там точно были связи с [российскими] властями. Позиция правительства такова, что мы знаем, что они сделали, и не позволим сделать еще раз», — пообещал тогда Уоллес.

20 мая стало известно о проблемах с получением британской визы у бизнесмена Романа Абрамовича. Из-за отсутствия действующего разрешения на въезд в страну миллиардер не попал на финал Кубка Англии. 28 мая СМИ сообщили, что Абрамович завершил все формальности, связанные с переездом в Израиль. Как гражданин Израиля​ Абрамович сможет въезжать в Великобританию без визы, что подтвердил журналистам представитель премьер-министра страны Терезы Мэй. Однако, по его словам, безвизовый въезд будет возможен только на срок, не превышающий шести месяцев. И при этом у Абрамовича не будет права на работу в Британии.