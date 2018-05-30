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Великая княгиня Романова проехала по Крымскому мосту

Глава императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна проехала по Крымскому мосту на российском автомобиле. За рулем машины был ее сын — князь Георгий Михайлович, передает РИА Новости.

Официальный представитель канцелярии дома Романовых в Крыму Владислав Пилькевич подчеркнул, что поездка имела особое символичное значение, поскольку мост был открыт в год 235-летия присоединения полуострова к Российской империи.

Романовы прибыли в Крым 28 мая. За это время они посетили Керчь, Симферополь, Феодосию и Севастополь.

Церемония открытия автомобильной части Крымского моста состоялась 15 мая. Президент России Владимир Путин проехал по нему за рулем «КамАЗа».