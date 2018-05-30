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В Болгарии собираются усыпить беременную корову за незаконное пересечение границы

Корове по кличке Пенка грозит усыпление за побег из Болгарии в Сербию. Животное пересекло границу двух стран не через таможню, передают «Известия».

Как рассказал хозяин коровы-нелегала, болгарский фермер Иван Харлампиев, Пенка сбежала несколько недель назад и, преодолев порядка 20 км, пересекла границу с Сербией. Через некоторое время сербские фермеры вернули ее обратно, однако власти хотят усыпить животное, так как Сербия не входит в ЕС, а по закону покидать Евросоюз не через таможню нельзя. Кроме того, у коровы должен быть ветеринарный сертификат здоровья, соответствующий стандартам ЕС.

Владелец Пенки удивился, что животное вообще смогло незаметно пересечь границу, и объяснил властям, что у коровы есть сербское карантинное свидетельство, в котором указано, что она здорова.

Как отмечает The Independent, хозяин Пенки, которая к тому же беременна, надеется спасти животное, привлекая к проблеме внимание общественности. Он разместил петицию с призывом к властям Евросоюза не убивать корову. На настоящий момент собрано около 4500 подписей.