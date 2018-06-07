В России и мире

Петросян и Степаненко разводятся

Самая звездная семья российской эстрады: 72-летний Евгений Петросян и 55-летняя Елена Степаненко - распалась после 18 лет совместной жизни.

Как сообщает «Газета.ру», артистка Елена Степаненко подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества с юмористом Евгением Петросяном, который является ее супругом. «Иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами зарегистрирован 4 июля», - говорится в карточке дела.

Евгений Петросян отметил, что ему ничего не известно об иске. «Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение», - заявил Петросян. Также он отказался комментировать свой развод со Степаненко.

По информации газеты «Жизнь», развод произошел из-за 26-летней Татьяны Подольской, которая недавно из администраторов была «переведена» в директоры и личные помощники. «Сейчас более близкого человека для Петросяна нет!» - утверждают сотрудники офиса.

Да и сама Татьяна, лишь только речь зашла о ее шефе, не стала ничего скрывать: «Я очень люблю Евгения Ваганыча. Он для меня - самый близкий человек. Я иногда смотрю на него из зрительного зала, и мне кажется, что я самый счастливый человек на свете. Он талантливый, добрый, потрясающий мужчина!»

В представлении Елены Степаненко Татьяна - просто молодая карьеристка. Когда она высказала эти мысли супругу, они крепко поссорились, а затем решили жить раздельно.

«Сейчас совместной программы у Елены Степаненко с Петросяном нет, - сообщили администраторы, которые занимаются гастролями юмористов. - У Степаненко своя полноценная программа, и у Петросяна своя. Они не ездят вместе на гастроли. Но если вы заплатите за каждого артиста по отдельности, приедут».