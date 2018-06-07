В России и мире

Рок-фестиваль «Нашествие» открылся в Тверской области

Рок-фестиваль «Нашествие», который ежегодно проводится с 1999 года, открылся в Тверской области выступлением рэпера Noize MC на «Главной сцене». В первый день фестиваля выступят группы «Ночные снайперы», «Сплин», Louna, «Кукрыниксы», а также пройдет показ фильма «Тренер».

Как отмечает ТАСС, программа второго дня «Главной сцены» будет открыта группой «Анимация» и завершится выступлением оркестра «Глобалис».

В воскресенье пройдет авиашоу.

Среди наиболее известных исполнителей и коллективов «Нашествия» в этом году - «Ленинград», который завершит концертную программу третьего дня, «Ария», «Княzz», «Северный флот», «Слот», «Пикник», «Наив», «Секрет», «Алиса», «Ундервуд», «Серьга», «Ногу свело», «Uma2rman», Ольга Кормухина и Вадим Самойлов.