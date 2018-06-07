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Петросян и Степаненко нажили около 1,5 миллиарда рублей - СМИ

Артистка Елена Степаненко потребовала взыскать с юмориста Евгения Петросяна более восьмидесяти процентов совместно нажитого имущества. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщают российские СМИ со ссылкой на близкие к артистам источники.

Отмечается, что Степаненко попросила суд отдать ей 8 из 10 квартир в Москве, антиквариат, а также иные ценные вещи. При этом общая стоимость нажитого имущества составила порядка 1,5 млрд рублей, передает «Лента.Ру».

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Как сообщалось ранее, 72-летний Евгений Петросян и 55-летняя Елена Степаненко разводятся. Почти месяц назад Степаненко подала иск к Петросяну о разделе совместно нажитого имущества.