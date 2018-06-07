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18 человек погибли при крушении вертолета МИ-8 в Красноярском крае

В Туруханском районе Красноярского края в двух километрах от поселка Игарка потерпел катастрофу вертолет МИ-8. По предварительным данным, погибли 18 человек, сообщают в субботу, 4 августа, российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС края.

На борту вертолета находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Все погибли.

По предварительной информации, Ми-8 при взлете столкнулся с грузом, закрепленным на внешней подвеске другого вертолета.

Вертолет Ми-8 компании Utair (бортовой номер 25640) следовал по маршруту Ванкор — Харкасале

Полный список погибших в авиакатастрофе вахтовиков размещен в Telegram-канале 112.

15 пассажиров-вахтовиков:

1. Муратов С.Х.

2. Прокопьев И.А.

3. Атнабаев В.С.

4. Баязитов А.В.

5. Микрюков О.С.

6. Чичерин Р.П.

7. Шайдуллин Р.И.

8. Валитов А.Г.

9. Овчинников Д.С.

10. Горюхин А.А.

11. Тяжельников С.В.

12. Щербинин А.С.

13. Веретенников С.А.

14. Рыбак Б.В.

15. Хисамутдинов К.Ш.

Список членов экипажа:

1. Кононов А.С. — командир экипажа

2. Иванов О. — 2-й пилот

3. Иванчин Л. — бортмеханик