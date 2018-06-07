В России и мире

Стало известно о тайном предложении России США по Сирии

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов отправил тайное письмо председателю Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефу Данфорду с перечислением мер по стабилизации ситуации в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Герасимов призвал Вашингтон помочь в восстановлении тех районов, которые уже контролируются правительством Башара Асада. Кроме того, Москва хочет помощи в возвращении сирийских беженцев в родные места.

В послании указывается, что сирийским властям не хватает ресурсов для нормализации жизни и восстановления инфраструктуры.

Агентство отмечает, что в Вашингтоне встретили предложения Герасимова «очень холодно». Там считают, что поддерживать Москву стоит только в случае политического решения сирийского кризиса, которое подразумевает под собой проведение независимых выборов под контролем ООН.

Как отмечает «Лента.Ру», письмо Герасимова было отправлено 19 июля, через несколько дней после встречи президентов России и США в Хельсинки. В числе прочего Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали послевоенное обустройство Сирии.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. В противостоянии участвуют правительственные войска, лояльные президенту Асаду, оппозиционные силы, исламистские группировки и террористы.