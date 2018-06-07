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Демократическая партия США запретила китайские смартфоны

Национальный комитет Демократической партии США призвал своих участников ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс оказаться от использования китайских смартфонов ZTE и Huawei, сообщил CNN высокопоставленный источник в партии.

По данным телеканала, предупреждение разослано комитетом после того, как стало известно о планах партии закупить телефоны фирмы ZTE. «Очень важно, чтобы работники партий и избирательных кампаний не использовали устройства ZTE или Huawei, даже если цена их низкая или они достаются бесплатно», — приводит CNN слова главы службы безопасности комитета Боба Лорда.

Он настаивает, чтобы телефоны ZTE и Huawei не использовались не только в служебной деятельности, но и для личных целей. Данную информацию подтвердил источник Reuters.

В мае администрация президента СШАДональда Трампа рассматривала законопроект, предполагающий ограничение поступления в страну телекоммуникационного оборудования из Китая. Тогда Пентагон допустил, что китайская техника может поставляться со шпионским оборудованием, передает «Лента.Ру».