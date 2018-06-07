Путин подписал закон о показе фильмов на кинофестивалях без прокатных удостоверений

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий демонстрацию фильмов без прокатного удостоверения на кинофестивалях. Сообщение об этом размещено на сайте Кремля.
Государственная Дума приняла поправки о проведении кинофестивалей 26 июля, а Совет Федерации одобрил их 28 июля. Закон уточняет определение международной кинофестиваля: у него должно быть жюри, конкурсная программа продолжительностью не более десяти дней, а показ картины возможен, если она была снята не больше года назад. Список проводимых в России международных фестивалей должен будет ежегодно утверждать Министерство культуры.
Как отмечает газета «Коммерсант», ранее кинотеатральные сети и организаторы кинофестивалей попросили Владимира Путина вмешаться в ситуацию с новыми правилами кинопоказа. Они считают, что этот закон лишит зрителей показов авторского кино, ретроспектив и многих кинособытий. В Минкульте же считают, что новый закон не ущемляет права участников рынка.