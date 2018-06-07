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Минкульт займется восстановлением центров исторических городов в 2019 году

Министерство культуры РФ планирует начать реализацию программы восстановления центров малых исторических городов в 2019 году, сообщил глава министерства Владимир Мединский.

«Мы надеемся (запустить программу восстановления малых исторических городов) в 2019 году. Это пять–шесть городов: Выборг, Суздаль, Чистополь в Татарстане и ряд других»,— цитирует Мединского «Коммерсант». Министр также добавил, что программа рассчитана на 5–6 лет.

Общую сумму затрат на программу глава Минкульта не назвал, однако отметил, что только на восстановление центра Выборга потребуется $50 млн. 90% средств на финансирование программы министерство планирует занять, и только 10% выделить из федерального бюджета. Проект планируются реализовать с Новым банком развития БРИКС.

Ранее сообщалось, что Новый банк развития выделит $220 млн на реализацию проекта «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений». Эти деньги пойдут на реставрацию памятников и инфраструктуры девяти городов: Торжок, Выборг, Гороховец, Чистополь, Суздаль, Ростов, Старая Русса, Арзамас и Тутаев.