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В России и мире

Стивен Сигал получил должность в МИД России

04.08.2018 21:47|ПсковКомментариев: 0

Обладающий российским гражданством популярный актер Стивен Сигал назначен специальным представителем Министерства иностранных дел РФ по вопросам гуманитарных связей между Россией и США, сообщают СМИ со ссылкой на заявление МИД РФ.

«Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей»— говорится в тексте официального сообщения.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что задачей артиста станет содействие развитию отношений между двумя странами в гуманитарной сфере. Сообщается также, что речь идет об общественно-политической должности, которая не предполагает денежного вознаграждения.

«Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной», — говорится в тексте официального сообщения.

В Министерстве иностранных дел также отметили, что в международной практике можно провести параллели данной должности с функциями послов доброй воли ООН.

Источник: Псковская Лента Новостей
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