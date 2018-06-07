В России и мире

Стивен Сигал получил должность в МИД России

Обладающий российским гражданством популярный актер Стивен Сигал назначен специальным представителем Министерства иностранных дел РФ по вопросам гуманитарных связей между Россией и США, сообщают СМИ со ссылкой на заявление МИД РФ.

«Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей»— говорится в тексте официального сообщения.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что задачей артиста станет содействие развитию отношений между двумя странами в гуманитарной сфере. Сообщается также, что речь идет об общественно-политической должности, которая не предполагает денежного вознаграждения.

«Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной», — говорится в тексте официального сообщения.

В Министерстве иностранных дел также отметили, что в международной практике можно провести параллели данной должности с функциями послов доброй воли ООН.