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Путин присоединился к гостям фестиваля «Опера в Херсонесе»

Президент России Владимир Путин занял место в первых рядах партера фестиваля под открытым небом «Опера в Херсонесе», передает РИА «Новости».

Вместе с главой государства на фестивале также присутствуют вице-премьер Ольга Голодец, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, главой Республики Крым Сергей Аксенов, митрополит Псковский и Порховский Тихон, балерина Илзе Лиепа и другими гостями заняли места в первых рядах партера.

Как отмечает Газета.Ру, в день открытия фестиваля зрители смогли послушать партии из постановок «Жизель», «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и других в исполнении мировых звезд.

Отмечается также, что вечер открылся исполнением па-де-де из балета «Корсар».