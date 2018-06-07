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Президент подписал закон о таможенном регулировании в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О таможенном регулировании в РФ», который приводит национальное таможенное законодательство в соответствие с нормами Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).

Подписанный президентом закон размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Этот правительственный закон был принят Госдумой 26 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.

Таможенный кодекс ЕАЭС содержит отсылочные нормы к национальному таможенному законодательству, которые необходимо отдельно регулировать в каждой стране.

В частности, законом предлагается освободить ряд «добросовестных компаний» от предоставления обеспечения по уплате таможенных платежей. Статья 55 закона устанавливает, что от обеспечения могут быть освобождены компании (декларанты), которые отвечают одновременно четырем условиям.

Во-первых, совокупный объем уплаченных компанией налогов и платежей за три календарных года, предшествующих подаче декларации, составляет не менее 7 млрд рублей. Во-вторых, совокупная стоимость активов декларанта по данным бухгалтерской отчетности за предшествующий календарный в 10 раз и более превышает размер обеспечения. В-третьих, если у декларанта отсутствуют вступившие в силу и неисполненные постановления по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела. Также у компании должна отсутствовать заложенность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.

Законом расширен перечень товаров, при ввозе которых не требуется обеспечение. В него включен импорт авиационных двигателей, запасных частей и оборудования, ввозимых организациями для проведения ремонта или техобслуживания при процедуре временного ввоза или при условном выпуске.

Льгота по непредставлению обеспечения сохранена для технологического оборудования, не облагаемого НДС, а также для коммерческих и научных образцов.

Как говорится в пояснительной записке к документу, закон также предполагает возможность представления предварительной информации на английском языке, сокращение сроков выдачи предварительных решений о стране происхождения товаров и о классификации товара, в законе реализована таможенная процедура свободного склада, упрощена процедура идентификации товаров в продуктах их переработки.

В закон включены новации, которые ранее не применялись в законе о таможенном регулировании. Так, таможенный представитель сможет использовать часть своего собственного обеспечения для исполнения обязательства клиентов по конкретной таможенной декларации. Введена норма, допускающая исполнение обязанностей по уплате таможенных платежей третьими лицами. Также закреплена возможность применения отсрочки уплаты таможенных платежей на один месяц для любых категорий товаров при условии внесения соответствующего обеспечения. Расширены возможности для применения автоматической регистрации и автоматического выпуска таможенных деклараций. С 90 до 60 дней сокращены сроки принятия предварительных решений по классификации товаров. С 10 до 1 дня сокращен срок проведения таможенного досмотра. Кроме того, впервые в таможенном законодательстве установлены предельные сроки проведения экспертиз и камеральных таможенных проверок: экспертиза - 4 месяца, камеральные таможенные проверки - 90 дней. По аналогии с налоговым законодательством участникам рынка предоставлена возможность обжаловать выводы таможенных органов по результатам проверок.

Статья 64 нового закона регулирует порядок ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий. Основные требования к банкам остались неизменными: наличие лицензии, работа на рынке не менее 5 лет, наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд рублей. При этом для включения в реестр банк не должен находиться в процедуре санации. Закон убирает норму о наличии у банка зарегистрированного уставного капитала в размере не менее 200 млн рублей. Кроме того, убрана норма о том, что банковские гарантии могут выдавать филиалы кредитных организаций, в новом документе не прописаны также и требования к филиалам. Одновременно в законе существенно сокращен перечень документов, которые необходимо представить для включения в реестр.

Закон вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования.