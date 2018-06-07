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Момент покушения на президента Венесуэлы попал на видео

Несколько беспилотников упали и взорвались в районе проведения парада в столице Венесуэлы Каракасе, на котором присутствовал президент стран Николас Мадура, сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Как сообщает «Интерфакс», пострадали около десятка военных.

Попытка покушения произошла на церемонии празднования 81-летия создания Национальной боливарианской гвардии. По официальной версии в сторону трибуны, на которой находился Мадуро, были запущены беспилотники со взрывчаткой, которые в итоге удалось сбить. Министр пояснил, что причиной инцидента стали «несколько дронов, которые взорвались». Он назвал это целенаправленной попыткой покушения на главу государства.

По сообщению венесуэльского телевидения, он заверил, что «президент не пострадал и работает в соответствии с планом».

Президент Венесуэлы обвинил в случившемся правые группировки и правительство Колумбии, которое якобы их поддерживает. В Боготе эти заявления назвали бессмысленными и необоснованными.

Момент покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, где видно реакцию главы государства на случившееся, был выложен на Youtube канале Ruptly.

На записи видно, что сразу после взрыва Мадуро попытался продолжить речь перед военнослужащими национальной армии, однако ему помешали охранники, которые немедленно стали прикрывать президента специальными щитами.

Заслонять Мадуро стали и военные, которые стояли рядом с ним на трибуне. Спустя короткое время охрана вместе с президентом стала медленно отходить от микрофона.

Само выступление Мадуро транслировало венесуэльское телевидение. Однако после хлопка камера переключилась на солдат, которые слушали речь президента. Спустя примерно 10 секунд видно, как они все побежали по улице, после чего телеканал включил свою заставку.