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Знаменитый участник «Дома-2» предложил Степаненко строить любовь

Экс-участник «Дома-2» и ведущий Рустам Солнцев не прошёл мимо темы расставания Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Он предложил артистке «замутить».

«Елена Степаненочка моя любимая разводится с Вагановичем. В Сеть даже слили фотографии, где он, маленький такой, сутуленький, гуляет с какой-то молодой бабёшкой. Леночка, я сейчас к вам обращаюсь. Я пока на "вы", но думаю, со временем перейдём на "ты". Может, замутим?» - приводит слова Солнцева «СтарХит».

Солнцев также напомнил, что у него есть квартира. И даже сказал, что построит замок. Он призвал Степаненко «утереть нос старому большому юмористу».

Дамой Евгения Петросяна Солнцев, вероятно, называл 29-летнюю Татьяну Брухунову, которая является личной ассистенткой юмориста. Брухунова перебралась в Москву из Тулы десять лет назад, поступила в МГУКИ, где изучала менеджмент.

Ранее стало известно о расставании Петросяна и Степаненко. Также сообщалось, что Елена Степаненко пытается отсудить у мужа 80% состояния. Отмечалось, что она потребовала более одного миллиарда рублей.