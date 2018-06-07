В России и мире

Госдеп США потребовал от России прекратить попытки влияния через соцсети

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчел вызвал временного поверенного в делах РФ в США Дмитирия Жирнова, чтобы выразить недовольство использованием Россией соцсетей для вмешательства в дела Соединенных Штатов, сообщила представитель госдепартамента США Хизер Нойер.

«Помощник госсекретаря Митчел вызывал временного поверенного в делах России в Соединенных Штатах Жирнова, чтобы тот ответил на вопросы, касающиеся попыток Кремля использовать сообщения в социальных сетях для провоцирования насилия и раскола в США», - говорится в сообщении, размещенном в твиттере Х.Нойерт, пишет «Интерфакс».

Дипломат подчеркнула, что Вашингтон «не потерпит такого агрессивного вмешательства».