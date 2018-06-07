В России и мире

В Швейцарии потерпел крушение самолет: десятки погибших

В швейцарских Альпах потерпел крушение самолет времен Второй мировой войны марки JU52 HB-HOT. На его борту было 20 человек - 17 пассажиров, два пилота и стюардесса - все они погибли. Об этом сообщает «Российская газета».

Самолет летел из швейцарского города Локарно в Дубендорф (Цюрих).

В настоящее время выясняются причины крушения воздушной машины. а месте происшествия работают спасатели.

Бомбардировщик «Юнкерс-52» был построен в 1939 году. Он использовался для прогулок и перевозки туристов.

Отметим, что это уже вторая за последние дни авиакатастрофа в Швейцарии. В первой авиакатастрофе погибли четыре человека.