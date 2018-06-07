В России и мире

ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег

В США ФБР задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и мошенничестве. Об этом сообщается в твиттере генконсульства России в Нью-Йорке, пишет «Газета.ру».

По данным ведомства, один россиянин был задержан в Бостоне, а двое других в Лос-Анджелесе.

Как отмечается, местонахождение четвертого задержанного гражданина России пока неизвестно.

При этом генконсульство России держит ситуацию на особом контроле.

В июле в Вашингтоне была задержана гражданка России Мария Бутина, которую подозревают в шпионаже в пользу России.