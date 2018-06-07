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В России и мире

Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана‍

06.08.2018 22:18|ПсковКомментариев: 2

С 7 августа против Ирана начинают действовать санкции: президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ. Однако в Еврокомиссии уже заявили о нежелании соблюдать санкции США против Ирана. Впрочем, часть европейских компаний ушла из страны еще до введения санкций. Эксперты предупреждают, что второй этап санкций США против Ирана, которые будут введены осенью, будет более болезненным, пишет «Газета.ру».

Об отказе соблюдать американские санкции против Ирана заявила в понедельник, 6 августа, на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева. По ее словам, Брюссель принял специальный блокирующий регламент, который защитит европейские компании от санкций США против Ирана.

Регламент вступает в силу во вторник, 7 августа. «Завтра утром вступит в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном», - заявила Мина Андреева.

По ее словам, этот статус позволит всем европейским организациям компенсировать ущерб от выполнения санкций, от лиц, по вине которых это произошло.

Кроме того, регламент ЕС «объявляет юридически ничтожными на территории ЕС любые решения иностранных судов в поддержку санкций», добавила Андреева.

«Он также запрещает европейским структурам выполнять эти санкции, за исключением ситуаций, когда это будет сделано по специальному разрешению Еврокомиссии. Такие разрешения (на выполнение санкций) могут быть выданы в исключительном порядке, если невыполнение санкций может нанести серьезный ущерб интересам европейских компаний или Евросоюза в целом», - отметила представитель Еврокомиссии.

Накануне США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и ввели против страны новые ограничительные меры. Сделка предполагала отмену санкций в обмен на отказ Ирана от военных ядерных технологий. Договор успешно действовал несколько лет, однако Вашингтон разорвал сделку, желая заставить Тегеран пойти на еще большие уступки.

Соответствующий указ президент США Дональд Трамп подписал в мае. Документ предполагал, что первая часть санкций вступит в силу по истечении 90-дневного срока со дня подписания указа, вторая — через 180 дней. Соответственно, с 7 августа начинает действовать первый пакет. В отношении иранского правительства возобновляются ограничения на покупку американских долларов, вводятся санкции за торговлю золотом и драгоценными металлами. Накладывается запрет операций с иранской валютой и долговыми обязательствами.

Под ограничениями оказались также поставки в Иран графита, алюминия, стали, угля, программного обеспечения. Санкции также касаются автомобильной промышленности Ирана, коммерческих пассажирских воздушных судов и связанных с ними частей и услуг, ввоза в США иранских ковров и продуктов питания.

Основной этап ограничений, который призван помешать продаже иранской нефти, намечен на ноябрь.

Источник: Псковская Лента Новостей
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