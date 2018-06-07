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Ученые нанесли на кожу динамик и микрофон

Корейские ученые из Национального института науки и технологий Ульсана создали гибридную пленку из серебряных нанопроволок и сделали из нее прототипы динамика и микрофона, которые можно закреплять на коже человека, сообщает издание N+1.

По мнению ученых, такие носимые устройства избавит от необходимости носить с собой дополнительную технику.

Пленка представляет собой композит из двух материалов – проволок из серебра со средней длиной 20 микрометров и диаметром 35 нанометров и матрицы из парилена. Она отличается своей электропроводностью и хорошо прилегает к коже, несмотря на неровности.