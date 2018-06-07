В России и мире

Суд арестовал все имущество Петросяна и Степаненко

Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса. Об этом во вторник, 7 августа, сообщают российские СМИ со ссылкой на адвоката артиста Сергея Жорина.

Напомним, Елена Степаненко просит суд расторгнуть брак с Евгением Петросяном и взыскать с него более восьмидесяти процентов совместно нажитого имущества, которое оценивается в сумму порядка 1,5 млрд рублей. Сам артист подал встречный иск, в котором просит поделить все имущество поровну.

«Хамовническим районным судом наложен арест на все совместно нажитое недвижимое имущество Евгения Вагановича и Елены Григорьевны в рамках брако-разводного процесса, - цитирует адвоката ТАСС. - Все культурные ценности переданы на ответственное хранение Степаненко».

Вместе с тем Сергей Жорин отказался назвать, какие объекты недвижимости и какое имущество было арестовано районным судом. «Тем самым суд ограничил право на сделку, чтобы никто из супругов не смог ничего продать», - резюмировал юрист.

Суд в закрытом режиме продолжит бракоразводный процесс 13 августа.