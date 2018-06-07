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Эстония запретила полеты испанских истребителей НАТО

Полеты испанских истребителей Eurofighter будут запрещены до прояснения ситуации со случайным выпуском ракеты класса «воздух-воздух» AMRAAM в ходе «воздушного патруля» НАТО, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Как пишет газета «Взгляд», Луйк заявил, что речь идет «о чрезвычайно редком и достойном сожаления инциденте», и в данный момент «самое главное - обеспечить безопасность и в сотрудничестве с союзниками выяснить обстоятельства случившегося», передает Delfi.

До прояснения ситуации полеты Eurofighter будут запрещены, подчеркнул министр.

Напомним, во вторник истребитель ВВС Испании в ходе «воздушного патруля» НАТО в небе над Прибалтикой случайно выпустил ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM.

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Ракета имеет режим самоуничтожения, который должен сработать в воздухе при ошибочном запуске, однако не исключено, что она приземлилась на землю - предположительно, в 40 км к северу от эстонского Тарту.

Длина AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр - 18 сантиметров, ракета заполнена взрывчатым веществом.