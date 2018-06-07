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Киноакадемики «Оскар» придумали новую номинацию для популярных фильмов

Совет управляющих американской киноакадемии проголосовал за введение новой номинации на премию Оскар - «Лучший популярный фильм», сообщает РИА Новости.

«Мы создадим новую категорию за выдающиеся достижения в популярном кино. Критерии выбора и другие детали будут объявлены позднее», - говорится в письме руководителей Академии ее членам, процитированном порталом.

Известно, что помимо новой категории киноакадемия вносит и другие изменения в порядок проведения церемонии. Так, отныне наименее популярные категории не будут транслироваться вживую на ТВ, что сократит время церемонии в эфире. Более того, 92-ая церемония награждения пройдет не 23 февраля 2020 года, как было объявлено ранее, а 9 февраля, чтобы опередить другие кинопремии. При этом уточняется, что дата 91-ой церемонии останется прежней, она пройдет в Лос-Анджелесе в театре Dolby 23 февраля 2019 года.

Как отмечает «Коммерсантъ», перемены вызваны желанием академиков исправить рейтинги церемонии, которые неуклонно снижаются с каждым годом. В 2018 году прямую трансляцию вручения «Оскаров» посмотрело самое низкое количество телезрителей за всю историю - 26,5 млн человек.

Добавим, что в июне Киноакадемия опубликовала список своих новых членов, в который вошли четверо россиян: кинооператор Михаил Кричман, сценарист Олег Негин, монтажер Анна Масс, а также композитор София Губайдулина.