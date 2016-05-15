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Спектакли «Братья Карамазовы» и «кинПушкинПушкинПуш» пройдут сегодня в Пскове в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля

Два спектакля пройдут сегодня в Пскове в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

В 16:00 Независимый театральный проект ББТ (Санкт-Петербург) представит спектакль «Пушкин-Пушкин» или «кинПушкинПушкинПуш».

Эта забавная лирическая комедия поставлена по рассказам хорошей компании писателей: Даниила Хармса, Михаила Зощенко, Бориса Шергина, Аркадия Аверченко и Абрама Терца.

Прекрасный, полный юмора, а порой глубокий и острый материал даёт возможность авторам спектакля, обращаясь к творчеству и самой фигуре великого поэта, пошутить, «потрепаться», но и заставить задуматься о самых важных моментах жизни нашей страны в разные исторические эпохи.

Зрителю встретится ряд ярких персонажей... Это и экскурсовод-смотрительница музея-квартиры поэта, ошалевшая от того, что один из экспонатов неожиданно ожил и заговорил... Председатель жэка, открывающий торжественную часть вечера, который вынужден тянуть время до прихода других выступающих (Михаил Зощенко — «Первая...» и «Вторая речь о Пушкине»). Восторженная почитательница творчества поэта девица Генрихсен (из рассказа Бориса Шергина «Пушкин архангелогородский»), которой о поэте рассказывал папенька. Сказительница (из рассказа Бориса Шергина «Пушкин Пинежский»), которая слыхала о гениальном поэте и величает его на свой простонародный лад...

В какой-то момент мы переносимся в другие более поздние годы и вместе с героем Абрама Терца размышляем, что же за феномен этот вездесущий «...первый штатский поэт со своей биографией — Пушкин, Пушкиншуллер, Пушкинзон...», и почему «он за всё заплатит...».

К финалу закончились игры... И по неожиданному рассказу Андрея Аверченко мы словно читаем отчёт следователя о последних преддуэльных днях поэта. Это просто факты, сухие и жёсткие... Через эту картину, очищенную от сантиментов, рождается понимание значимости и вселенской бесконечности фигуры поэта.

Выясняется, что через все эпохи и перипетии поэт и его творчество пронизывают нашу жизнь, формируют нас как людей культурных и граждан своей страны.

В спектакле звучит музыка Петра Чайковского, Исаака Дунаевского, Чарли Чаплина, другая музыка 30-х годов, фольклорные песни в исполнении хора Дмитрия Покровского, а также песни Африканских народов...

В калейдоскопе жанров, персонажей, юмора, музыки и поэзии, через иронический тон и вдумчивый рассказ вырастает здание эксцентрического и серьёзного спектакля о ключевой фигуре нашей культуры и нас самих, отражающихся в ней...

Спектакль — Лауреат ХХI театрального фестиваля «Рождественский парад», Дипломант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».

Режиссер — Борис Бирман

Продолжительность: 1 час 40 минут без антракта

Для зрителей 12+

В 18:00 начнется спектакль «Братья Карамазовы» (Небольшой драматический театр, Санкт-Петербург). Спектакль по мотивам романа Федора Достоевского

«Братья Карамазовы» — спектакль актерского курса Л. Б. Эренбурга в РГИСИ (выпуск 2017 года), который в скором будущем призван пополнить репертуар НДТ.

Глыба романа Достоевского расколота создателями спектакля на горсть этюдов (традиционных для Эренбурга) — этюдов дерзких, острых, гротескных, преисполненных вулканической страсти, юмора, трюков, но собранных, нанизанных при этом на живую нитку психологического театра. У этого спектакля не повествовательный ритм, здесь нет чтения вслух, морализаторства и красивых поз. В нем — энергия несущейся тройки, молодецкая удаль и красота, сила и смелость, и даже в молчании — звон и дрожь.

После предыдущих постановок НДТ, в частности — «На дне» и «Преступление и наказание» — размышления о взаимоотношениях человека и Бога не закончились. Более того, возможно, впервые у Эренбурга «Братья Карамазовы» — это спектакль не столько о Боге, сколько о черте, о соблазне, о бездне греха, о потере себя. И конечно, о любви, запредельной и всепобеждающей, ибо, какая бы она ни была, жизни без нее нет.

В спектакле занят весь курс (два состава); в роли Федора Павловича Карамазова — актер НДТ и педагог курса — Константин Шелестун.

Постановка и хореография — Лев Эренбург

Режиссёр и соавтор спектакля — Вадим Сквирский

Продолжительность: 3 часа с одним антрактом

Для зрителей 16+

Источник: Псковская Лента Новостей