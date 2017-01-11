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11.01.2017 10:04 Дополнительный показ спектакля «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» состоится в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля10
«Сказки для взрослых» по Пушкину покажут в рамках театрального фестиваля
12.01.2017 11:10 ПЛН, Псков
8 февраля в 19.00 на большой сцене Псковского академического театра драмы состоится показ моноспектакля «Пушкин… Сказки для взрослых». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТКД, зрители увидят постановку в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля.
Режиссер и драматург, лауреат премии «Золотая маска» KLIM (Владимир Клименко) совместно с Центром драматургии и режиссуры (Москва) в своей работе предлагают зрителям переосмыслить наследие Пушкина и пушкинской русской речи. В главной роли белорусский артист - Александр Синякович. В работе над постановкой принимал участие ученик режиссера - Андрей Випулис.
По утверждению создателей этого очень необычного спектакля, «истинная Родина» народа - «язык, эта пучина морских глубин сознания человеческого». Авторы моноспектакля пытаются проникнуть в сознание гения и познать истоки его боли и пророчеств.
В этой остроумной работе зрителя побуждают включиться в игру с русским языком. Актер напрямую общается с залом. И незаметно для себя все присутствующие подключаются к процессу. Благодаря особым приемам игры и режиссуры у зрителя создается полное ощущение сопричастности.
В основу «Сказок для взрослых» вошли такие произведения, как «Царь Никита и сорок его дочерей», «Жених», «Сказки о попе и работнике его Балде», «Десятая заповедь», а также несколько строф первой главы «Евгения Онегина».
В центре спектакля - словесная игра, которая достигается благодаря рифмам, ритмам, интонациям. Пушкинские тексты нигде не изменены, сохранен и неповторимый тон рассказчика. Александр Синякович исполняет роль поэта самозабвенно, его психофизические возможности помогают осмыслению речевой ткани и эмоций создателя великих произведений.
«В последних работах мастера видится цикл, объединенный тремя «м»: моноспектакль, музыкальность, минимализм. И если романсовый Айги вел со зрителем диалог о душе, напевный и чеканный Блок обращался скорее к разуму, то рок-н-ролльный Пушкин взывает к телесности. Круг замкнулся», - говорит о постановке критик Александра Солдатова.
Спектакль предназначен для аудитории старше 18 лет. Однако не стоит пугаться формулировки «для взрослых». Чтобы понять действо, нужна скорее не физическая, а интеллектуальная зрелость. Заметим, что в Москве эта постановка рекомендована к просмотру зрителям старше 16 лет.
Билеты уже в продаже. Легко купить их на официальном сайте фестиваля, а также в кассах театра по адресу: улица Пушкина, 13 и на первом этаже гипермаркета «Империал».
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печатиcюжет:XXIV Пушкинский театральный фестиваль
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