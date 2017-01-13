Афиша Daily назвала показ спектакля «Фальшивый купон» одним из главных театральных событий 2017 года15 января в Москве начались гастроли театра Николая Коляды. Первым столичные зрители увидели спектакль «Фальшивый купон». Показ этой работы критики называют одним из главных театральных событий...
Афиша Daily назвала показ спектакля «Фальшивый купон» одним из главных театральных событий 2017 года
15 января в Москве начались гастроли театра Николая Коляды. Первым столичные зрители увидели спектакль «Фальшивый купон». Показ этой работы критики называют одним из главных театральных событий этого года в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
После столичных гастролей «Коляда-театр» посетит Псков. Премьерный «Фальшивый купон» покажут 4 февраля на большой сцене Псковского академического театра драмы в рамках XXIV Пушкинского фестиваля.
«Коляда-Театр» был создан 10 лет назад. По оценке журнала «Forbes» он входит в десятку лучших театральных коллективов России. Это один из немногих частных отечественных театров, который пользуется таким успехом в России и за рубежом. Театр неоднократно гастролировал во Франции. В Париже спектакль Коляды «Гамлет» был показан девять раз на сцене знаменитого театра «Одеон». Пять раз театр гастролировал в Польше, а также играл спектакли на фестивалях в Румынии, Германии, Греции, Словении и других странах.
Театр многократно становился участником фестиваля «Золотая Маска», гастролировал в Москве, Петербурге, в Хабаровске, Омске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Магнитогорске.
Напомним, что «Коляда-театр» открывает XXIV Пушкинский фестиваль. Первой постановкой, которую увидят гости форума, станет «Пиковая дама» по пьесе Николая Коляды. Показ состоится на большой сцене 3 февраля.
Билеты на спектакли можно приобрести на официальном сайте фестиваля и в кассах театра по адресу: улица Пушкина, 13 и Гипермаркете «Империал».
Источник: Псковская Лента Новостей
- Афиша Daily назвала показ спектакля «Фальшивый купон» одним из главных театральных событий 2017 года
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