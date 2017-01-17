Московский режиссер Юрий Печенежский призвал псковского зрителя не сравнивать фестивальных «Пиковых дам». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил на пресс-конференции 17 января.

Как сообщалось, в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля будут показы три «Пиковые дамы» в исполнении трех разных театров. Режиссер псковской «версии» призвал зрителя их не сравнивать. «Это разные миры, вещи, подходы к режиссуре. Не нужно их сравнивать. Это будут абсолютно разные вещи», - подчеркнул Юрий Печенежский.

Он назвал себя счастливым человеком от того, что попал в Псков, занимается «с этими ребятами этим спектаклем».

Исполнитель роли Германа Денис Золотарев отметил, что и его герой у каждого театра будет свой.

«Мы не ищем страстности ради страстности, пылкости ради пылкости. Мы ищем современные вещи, чтобы это было не так навязчиво и не давило зрителя смыслом, не давило зрителя эмоциями, чтобы зритель полностью подключался к тому, что происходит», - добавил режиссер Юрий Печенежский.

Напомним, 4 и 6 февраля в 19.00 на малой сцене Псковского академического театра имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Пиковая дама».

Постановка создана в жанре драматической мистификации. «Пиковая дама» Юрия Печенежского – это игровой театр, в котором мистика и психология человеческих отношений переплетаются с юмором, а текст классического произведения, написанного почти двести лет назад, благодаря проницательности режиссера и великолепной игре актеров обретает современное звучание.

В роли графини – заслуженная артистка России Мирра Горская, которая в труппе театра с 1949 года. В этом году она отметит свое 90-летие.

Сюжет постановки обыгрывает тему непредсказуемой судьбы, фортуны, рока. Молодой военный инженер, обрусевший немец Герман, ведет скромную жизнь и копит состояние, он даже не берет в руки карт и ограничивается только наблюдением за игрой. Но тут его приятель Томский рассказывает увлекательную историю о том, как его бабушка-графиня крупно проигралась, но, благодаря секрету трех карт, некогда подсказанному ей Сен-Жерменом, смогла отыграться. Германом овладевает навязчивая идея, он жаждет узнать заветную тайну старой графини любым путем. Однако вместо желанного успеха он теряет не только свое благополучие, но и здравый ум.

Режиссер - Юрий Печенежский (Москва). Продолжительность спектакля - 1 час 30 минут. Для аудитории старше 12-ти лет.