www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Крупнее, чем в жизни «Фантазии Фарятьева» как «Объяснение в любви» Новая ветка Пять фриков и один фантом Здравствуй, солнце золотое! С премьерой!
     XXIV Пушкинский театральный фестиваль    110-летие Псковского драмтеатра    Культурно-образовательная программа «Ветка» в Пскове   
Афиша Daily назвала показ спектакля «Фальшивый купон» одним из главных театральных событий 2017 года

Афиша Daily назвала показ спектакля «Фальшивый купон» одним из главных театральных событий 2017 года

15 января в Москве начались гастроли театра Николая Коляды. Первым столичные зрители увидели спектакль «Фальшивый купон». Показ этой работы критики называют одним из главных театральных событий...

Юрий Печенежский призвал псковского зрителя не сравнивать фестивальных «Пиковых дам»

17.01.2017 18:27 ПЛН, Псков

Московский режиссер Юрий Печенежский призвал псковского зрителя не сравнивать фестивальных «Пиковых дам». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил на пресс-конференции 17 января. 
 
Как сообщалось, в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля будут показы три «Пиковые дамы» в исполнении трех разных театров. Режиссер псковской «версии» призвал зрителя их не сравнивать. «Это разные миры, вещи, подходы к режиссуре. Не нужно их сравнивать. Это будут абсолютно разные вещи», - подчеркнул Юрий Печенежский. 
 
Он назвал себя счастливым человеком от того, что попал в Псков, занимается «с этими ребятами этим спектаклем». 
 
Исполнитель роли Германа Денис Золотарев отметил, что и его герой у каждого театра будет свой. 
 
«Мы не ищем страстности ради страстности, пылкости ради пылкости. Мы ищем современные вещи, чтобы это было не так навязчиво и не давило зрителя смыслом, не давило зрителя эмоциями, чтобы зритель полностью подключался к тому, что происходит», - добавил режиссер Юрий Печенежский. 
 
Напомним, 4 и 6 февраля в 19.00 на малой сцене Псковского академического театра имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Пиковая дама».
 
Постановка создана в жанре драматической мистификации. «Пиковая дама» Юрия Печенежского – это игровой театр, в котором мистика и психология человеческих отношений переплетаются с юмором, а текст классического произведения, написанного почти двести лет назад, благодаря проницательности режиссера и великолепной игре актеров обретает современное звучание.
 
В роли графини – заслуженная артистка России Мирра Горская, которая в труппе театра с 1949 года. В этом году она отметит свое 90-летие. 
 
Сюжет постановки обыгрывает тему непредсказуемой судьбы, фортуны, рока. Молодой военный инженер, обрусевший немец Герман, ведет скромную жизнь и копит состояние, он даже не берет в руки карт и ограничивается только наблюдением за игрой. Но тут его приятель Томский рассказывает увлекательную историю о том, как его бабушка-графиня крупно проигралась, но, благодаря секрету трех карт, некогда подсказанному ей Сен-Жерменом, смогла отыграться. Германом овладевает навязчивая идея, он жаждет узнать заветную тайну старой графини любым путем. Однако вместо желанного успеха он теряет не только свое благополучие, но и здравый ум.
 
Режиссер - Юрий Печенежский (Москва). Продолжительность спектакля - 1 час 30 минут. Для аудитории старше 12-ти лет. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Сколько вы готовы отдать за билет в театр?











Опрос

Сколько вы готовы отдать за билет в театр?










Арт-календарь

Дата события: