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13:05 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник», посвященной XXIV Пушкинскому театральному фестивалю
Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник», посвященной XXIV Пушкинскому театральному фестивалю
18.01.2017 13:05 ПЛН, Псков
Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Ключевая тема беседы - XXIV Пушкинский театральный фестиваль, который состоится с 3 по 12 февраля на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Сегодняшние гости студии - режиссер спектакля «Пиковая дама», который будет показан в рамках фестиваля на малой сцене Псковского драмтеатра, Юрий Печенежский и директор Пушкинского фестиваля Марина Николаева. Ведет прямой эфир Александр Донецкий.
Вопросы гостям студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.
Источник: Псковская Лента Новостей
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