Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник», посвященной XXIV Пушкинскому театральному фестивалю

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Ключевая тема беседы - XXIV Пушкинский театральный фестиваль, который состоится с 3 по 12 февраля на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Сегодняшние гости студии - режиссер спектакля «Пиковая дама», который будет показан в рамках фестиваля на малой сцене Псковского драмтеатра, Юрий Печенежский и директор Пушкинского фестиваля Марина Николаева. Ведет прямой эфир Александр Донецкий.

Вопросы гостям студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Источник: Псковская Лента Новостей