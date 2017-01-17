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Организаторы Пушкинского театрального фестиваля советуют зрителям обратить внимание на те спектакли, которые приедут в Псков издалека
18.01.2017 13:25 ПЛН, Псков
Организаторы Пушкинского театрального фестиваля советуют зрителям обратить внимание на те спектакли, которые приедут в Псков издалека. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщила директор XXIV Пушкинского театрального фестиваля Марина Николаева.
Она подчеркнула, что основу фестивальной программы по традиции составят «пушкинские» спектакли по мотивам произведений великого поэта и писателя. «Но фестиваль сейчас не ограничивается Пушкиным, и в этом его сила. Мы берем русскую классику XIX века - начала XX века. Традиции мы сохраняем по мере возможности», - подчеркнула директор фестиваля.
По ее словам, можно было сформировать программу только из спектаклей по Пушкину, но тогда бы фестиваль не получился таким масштабным, зрелищным и качественным.
Программа, заметила она, очень насыщенная. Она бы советовала псковскому зрителю обратить внимание на те спектакли, которые приезжают издалека - из Екатеринбурга и Новосибирска. Например, посмотреть «Снегурочку» театра «Старый дом» (Новосибирск), спектакли «Пиковая дама» и «Фальшивый купон» «Коляда-театра» из Екатеринбурга. Еще одна ее рекомендация - «Пушкин... Сказки для взрослых» Центра драматургии и режиссуры (Москва).
Напомним, XXIV Пушкинский театральный фестиваль состоится с 3 по 12 февраля на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области. С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
Источник: Псковская Лента Новостей
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