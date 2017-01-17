За дни работы Пушкинского театрального фестиваля актеры Псковского драмтеатра подготовят эскизы нескольких спектаклей

За дни работы Пушкинского театрального фестиваля актеры Псковского драмтеатра подготовят эскизы нескольких спектаклей, которые представят широкому зрителю. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщила директор XXIV Пушкинского театрального фестиваля Марина Николаева.

Она рассказала, что в рамках фестиваля известный театральный деятель, сценарист Олег Лоевский развернет свою режиссерскую лабораторию. Молодые режиссеры будут работать с артистами труппы Псковского драмтеатра в течение нескольких дней, а в конце фестиваля, 11 и 12 февраля, на малой сцене будут представлены эскизы спектаклей по Пушкину. Эти эскизы будут обсуждать и пушкинисты, и театральные критики, и общественность.

Кроме того, впервые за последние годы в рамках фестиваля состоится научная конференция. Тема ее - «Литургия и театр». В ней также примут участие именитые пушкинисты. Присоединиться к диалогу могут все интересующиеся. Начнется конференция в Приказной палате 9 февраля с реконструкции богослужебного чина - пещного действа.

Также предполагается обширная лекционная программа. Например, на 5 февраля запланирована лекция Романа Должанского, Константин Учитель расскажет про разные интерпретации «Пиковой дамы». На фестивале ждут известную писательницу Майю Кучерскую.

здесь. Напомним, XXIV Пушкинский театральный фестиваль состоится с 3 по 12 февраля на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области. С программой фестиваля можно ознакомиться

Источник: Псковская Лента Новостей