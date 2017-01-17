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За дни работы Пушкинского театрального фестиваля актеры Псковского драмтеатра подготовят эскизы нескольких спектаклей

18.01.2017 13:46 ПЛН, Псков

За дни работы Пушкинского театрального фестиваля актеры Псковского драмтеатра подготовят эскизы нескольких спектаклей, которые представят широкому зрителю. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщила директор XXIV Пушкинского театрального фестиваля Марина Николаева.
 
 
Она рассказала, что в рамках фестиваля известный театральный деятель, сценарист Олег Лоевский развернет свою режиссерскую лабораторию. Молодые режиссеры будут работать с артистами труппы Псковского драмтеатра в течение нескольких дней, а в конце фестиваля, 11 и 12 февраля, на малой сцене будут представлены эскизы спектаклей по Пушкину. Эти эскизы будут обсуждать и пушкинисты, и театральные критики, и общественность.
 
Кроме того, впервые за последние годы в рамках фестиваля состоится научная конференция. Тема ее - «Литургия и театр». В ней также примут участие именитые пушкинисты. Присоединиться к диалогу могут все интересующиеся. Начнется конференция в Приказной палате 9 февраля с реконструкции богослужебного чина - пещного действа.
 
Также предполагается обширная лекционная программа. Например, на 5 февраля запланирована лекция Романа Должанского, Константин Учитель расскажет про разные интерпретации «Пиковой дамы». На фестивале ждут известную писательницу Майю Кучерскую.
 
Напомним, XXIV Пушкинский театральный фестиваль состоится с 3 по 12 февраля на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области. С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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XXIV Пушкинский театральный фестиваль

 


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