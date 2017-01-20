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Андрей Пронин: «Снегурочка» - один из лучших спектаклей России, созданных в 2016 году
20.01.2017 10:11 ПЛН, Псков
В программе XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля есть несколько спектаклей – участников конкурса Российской национальной театральной премии «Золотая маска», которые в апреле 2017 года имеют шанс получить высшую театральную награду России. Один из них – приезжающая из Новосибирска «Снегурочка», поставленная в театре «Старый дом» режиссером Галиной Пьяновой. По единодушному мнению критиков самых разных эстетических пристрастий, эта работа – один из лучших спектаклей России, созданных в 2016 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил арт-директор фестиваля Андрей Пронин.
Композитор Александр Маноцков, известный, в частности, по совместным работам с художественным руководителем БДТ Андреем Могучим (именно Маноцков был композитором недавней премьеры петербургского БДТ – «Грозы»), написал неожиданную, экспериментальную, авангардную оперу по мотивам пьесы Островского, в которой звуки традиционных музыкальных инструментов соединяются с шумами, извлекаемыми из обыденных бытовых предметов. Режиссер Галина Пьянова (она известна как создатель культового алма-атинского театра «АртИшок», объехавшего с гастролями пол-Европы) с драматическими актерами поставила на основе партитуры Маноцкова яркий и загадочный спектакль. На берендеях лежит проклятие: они наказаны немотой, не могут петь, только одной юной Снегурочке дан голос. Снегурочка по предложению царя Берендеев жертвует собой, отдаваясь лучам безжалостного солнца, чтобы снять с сородичей проклятие.
Как отметил Андрей Пронин, в спектакле Пьяновой нашли отражение различные историко-культурные аллюзии – от запрета на русскую скоморошью музыкальную культуру, установленного в XVII веке царем Алексеем Михайловичем, до сегодняшних эрзацев, когда порою под вывеской «русской духовности» воздвигаются пошлейшие эстрадные шоу. Сценография, созданная художником Антоном Болкуновым, смела и изобретательна: спектакль творится, строится прямо на глазах у зрителя. Костюмы Елены Турчаниновой – триумф творческой фантазии: мотивы народной одежды тут переплетены с современными, уверен арт-директор. Пластическим рисунком спектакля занимался Олег Жуковский, создатель театра La Pushkin, уникальный режиссер, перформер и хореограф. Труппа театра «Старый дом», как на подбор, составлена из молодых, красивых и харизматичных артистов.
«Здесь множество художественных придумок и разнообразных аллюзий. А в целом феномен спектакля, на мой взгляд, в том, что он, глубокий, вдумчивый, подробный, даже кажущийся неспешным, одновременно – лаконичен, хлесток и прицельно точен по высказыванию» (Татьяна Шипилова)
«Атмосфера этого спектакля чутко передаёт таинство тех времен, когда люди верили в магию, живущую в лесах нечисть и плохие приметы. Вся постановка похожа на миманс, наполненный символическими деталями и превращениями, не лишенный, однако, юмора и очаровательной клоунады» (Андрей Шкурко)
«Все действо пронизано тысячами образов, отпечатывающихся в подсознании и всплывающих тогда, когда ты будешь готов их осмыслить. Отсутствие разговоров заставляет обращать внимание на жесты и мимику, анализировать детали, осмысливать их. Понимать происходящее на сцене нелегко, понять, что творится в это время в душе – еще сложнее. Противоречивый, сложный для восприятия, но с прозрачной пародией на современный образ жизни, этот спектакль еще долго не отпускает после просмотра» (Владислава Шандараева)
«Мир Берендеева царства рождается из какофонии скрипов, скрежетов, присвистов и шуршаний. Таков и сам этот смурной и гордый народец, недружный, ревнивый и разобщенный, знать не знающий о любви. Вместо инструментов в руках у него доски, напильники, полиэтиленовые пакетики, да жестяные ложки. Но не такая Снегурочка – мягкая, теплая. Да, в спектакле Пьяновой и Маноцкова к героине Островского впервые хочется отнести эпитет теплая. Она человечная. Ее играет непрофессиональная актриса. Отсюда ее безусловность и ранимость. Ее чистейшей красоты сопрано растопит сердца берендеевцев» (Вера Сенькина)
Напомним, спектакль «Снегурочка» покажут в рамках Пушкинского фестиваля 7 февраля на большой сцене Псковского драмтеатра. Билеты еще доступны в кассе театра, гипермаркете «Империал», а также на официальном сайте форума.
Источник: Псковская Лента Новостей
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