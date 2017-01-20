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Уникальное пещное действо будет реконструировано в рамках Пушкинского театрального фестиваля

Уникальное пещное действо будет реконструировано в рамках Пушкинского театрального фестиваля

Уникальное пещное действо будет реконструировано в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 20 января сообщила директор фестиваля...

Дмитрий Месхиев: Пушкинский театральный фестиваль в этом году выходит на совершенно иной уровень

20.01.2017 13:26 ПЛН, Псков

Пушкинский театральный фестиваль в этом году выходит на совершенно иной уровень. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение на пресс-конференции 20 января высказал продюсер фестиваля Дмитрий Месхиев.

Он уверен, что фестиваль в этом году заимел колоссальное приобретение - арт-директора фестиваля Андрея Пронина. «Кроме того, фестиваль выходит на совершенно иной уровень. В программе фестиваля очень сильные спектакли, сильные режиссеры. Разный получился фестиваль. Собрано лучшее со всей России. Возрождаем научные традиции - состоится большая конференция «Литургия и театр»», - пояснил Дмитрий Месхиев.

Худрук театра «Мастерская» Григорий Козлов рассказал, что впервые примет участие в Пушкинском театральном фестивале, но при этом бывал со своим театром в Пскове с гастролями. Театр везет «Записки юного врача» по Михаилу Булгакову. Показ перед псковичами он назвал настоящим экзаменом.

Арт-директор фестиваля Андрей Пронин назвал этот спектакль алмазом в фестивальной программе, правда, билеты на него уже распроданы. «Это виртуозная моноработа не только о медицине, но и о творчестве, человеческой этике», - уверен арт-директор.

Напомним, XXIV Пушкинский театральный фестиваль пройдет с 3 по 12 февраля на площадках Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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XXIV Пушкинский театральный фестиваль

 


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