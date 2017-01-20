Уникальное пещное действо будет реконструировано в рамках Пушкинского театрального фестиваляУникальное пещное действо будет реконструировано в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 20 января сообщила директор фестиваля...
Андрей Пронин: Пушкинский театральный фестиваль открывает панораму современного российского театра
XXIV Пушкинский театральный фестиваль открывает панораму современного российского театра. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение на пресс-конференции 20 января высказал арт-директор фестиваля Андрей Пронин.
Перед организаторами фестиваля, добавил он, стояла задача - сделать программу фестиваля насыщенной. «Думаю, мы даже прыгнули выше головы. Удастся ли все мероприятия расставить так, чтобы они не накладывались друг на друга? Фестиваль открывает панораму современного российского театра. Но у всех спектаклей единый стержень - спектакли поставлены по произведениям русских классиков. Очень разные режиссеры и очень разные театры», - добавил Андрей Пронин.
Он высказал надежду, что программа фестиваля псковских зрителей не разочарует, и каждый найдет для себя спектакль по вкусу. Андрей Пронин также подчеркнул, что в этом году организаторы пошли на риск - отказались от коммерции, что позволило сделать программу фестиваля очень серьезной.
Директор фестиваля Марина Николаева добавила, что особенность фестиваля в этом году еще и в том, что многие спектакли премьерные, их еще не видели ни в Москве, ни в Петербурге.
Напомним, XXIV Пушкинский театральный фестиваль пройдет с 3 по 12 февраля на площадках Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Источник: Псковская Лента Новостей
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