Уникальное пещное действо будет реконструировано в рамках Пушкинского театрального фестиваля

Уникальное пещное действо будет реконструировано в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 20 января сообщила директор фестиваля Марина Николаева.

Напомним, в рамках фестиваля состоится конференция «Литургия и театр». Участие в ней примут серьезные ученые, исследователи из Москвы, Петербурга и Пскова.

Откроет конференцию в Приказной палате Псковского кремля уникальное музыкальное событие - реконструкция пещного действа ансамблем «Сирин» под руководством Андрея Котова.

«Реконструкция фундаментальная. Ею занимались около 9 лет. Это богослужебный чин XVI-XVII века, о котором мало что известно», - рассказала Марина Николаева.

Всего на конференции прозвучит около 10 докладов. К участию приглашаются все заинтересованные лица.

Арт-директор фестиваля Андрей Пронин назвал «Религию и театр» тайным сюжетом фестиваля.

«Пещное действо» (Чин воспоминания сожжения трех отроков) - название древнего русского церковного чина (с элементами театрализованного представления, своего рода литургической драмы), совершавшегося в неделю Праотец (предпоследнее воскресение перед праздником Рождества Христова) или в Неделю святых отец (последнее воскресение перед праздником Рождества Христова) в XVI-XVII веках. Действо изображало историю чудесного спасения трех отроков Анании, Азарии и Мисаила из огненной печи. Это чинопоследование пришло на Русь предположительно из Византии, но на греческом языке Чин не сохранился. Чин воспоминания совершался в Успенском соборе Московского Кремля, а также в Великом Новгороде и в других городах, где были кафедральные соборы.

Напомним, XXIV Пушкинский театральный фестиваль пройдет с 3 по 12 февраля на площадках Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей