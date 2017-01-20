Уникальное пещное действо будет реконструировано в рамках Пушкинского театрального фестиваляУникальное пещное действо будет реконструировано в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 20 января сообщила директор фестиваля...
Режиссер, который везет на Пушкинский фестиваль «Братьев Карамазовых», признался, что не любит Достоевского
Режиссер, худрук Небольшого драматического театра Лев Эренбург, который везет на XXIV Пушкинский театральный фестиваль «Братьев Карамазовых», признался, что не любит Федора Достоевского. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил на пресс-конференции 20 января.
По его словам, спектакль «Братья Карамазовы», который зрители увидят 5 февраля в 18.00, сложился как история семьи. «Я не люблю Достоевского, поэтому спектакль возникал в полемике. Иногда она складывалась в ироническом ключе, и это дает спектаклю дыхание», - добавил Лев Эренбург.
Худрук театра «Кукольный формат» Анна Викторова рассказала, что везет на фестиваль моноспектакль «Аленький цветочек» для самых маленьких (7 февраля в 10.00 и 12.00) и «Пиковую даму» для зрителей постарше (8 февраля в 14.00 и 18.00). Она рекомендует зрителям не пропустить эти постановки. Арт-директор фестиваля Андрей Пронин добавил, что билеты на эти представления раскупаются с большой скоростью.
Напомним, XXIV Пушкинский театральный фестиваль пройдет с 3 по 12 февраля на площадках Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Источник: Псковская Лента Новостей
- Стали известны имена молодых режиссеров, которые примут участие в лаборатории Олега Лоевского в рамках Пушкинского фестиваля
- Режиссер, который везет на Пушкинский фестиваль «Братьев Карамазовых», признался, что не любит Достоевского
- Уникальное пещное действо будет реконструировано в рамках Пушкинского театрального фестиваля
- Андрей Пронин: Пушкинский театральный фестиваль открывает панораму современного российского театра
- Дмитрий Месхиев: Пушкинский театральный фестиваль в этом году выходит на совершенно иной уровень
- Андрей Пронин: «Снегурочка» - один из лучших спектаклей России, созданных в 2016 году
- Ларисы Маркины из двух столиц России представят в Пскове свои истории о золотой рыбке
- За дни работы Пушкинского театрального фестиваля актеры Псковского драмтеатра подготовят эскизы нескольких спектаклей
- Организаторы Пушкинского театрального фестиваля советуют зрителям обратить внимание на те спектакли, которые приедут в Псков из далека
- «Пиковую даму» в Псковском драмтеатре интересно смотреть с разных точек - актеры
- Юрий Печенежский призвал псковского зрителя не сравнивать фестивальных «Пиковых дам»
- Режиссер псковской «Пиковой дамы»: Мы не делаем ультрамодный спектакль
- Афиша Daily назвала показ спектакля «Фальшивый купон» одним из главных театральных событий 2017 года
- Впервые в Пскове состоится лекция известного российского композитора Александра Маноцкова
- «Сказки для взрослых» по Пушкину покажут в рамках театрального фестиваля
- Оргкомитет XXIV Пушкинского театрального фестиваля приглашает американскую певицу Ферги стать почетным гостем фестиваля
- Дополнительный показ спектакля «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» состоится в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля
- Опубликована сводная афиша XXIV Пушкинского театрального фестиваля
- Театр «Мастерская» в рамках XXIV Пушкинского фестиваля представит спектакль по ранним рассказам Булгакова
- Поклонники театрального искусства могут выиграть билет на XXIV Пушкинский фестиваль
- Мистический анекдот Александра Пушкина представит театр «Кукольный формат» на псковской сцене
- Независимый театральный проект «ББТ» Бориса Бирмана станет участником XXIV Пушкинского театрального фестиваля
- «Пиковая дама» Псковского драмтеатра в рамках Пушкинского фестиваля будет показана дважды
- Фантастическую оперу по пьесе Островского «Снегурочка» увидят зрители Пушкинского театрального фестиваля
- Объявлен еще один хедлайнер XXIV Пушкинского театрального фестиваля
- Коляда-театр откроет XXIV Пушкинский театральный фестиваль
- Хор Исаакиевского собора в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля даст в Пскове благотворительный концерт
- Тему взаимоотношений русского театра с РПЦ обсудят в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля
- Создатели XXIV Пушкинского театрального фестиваля намерены удовлетворить вкусы всех зрителей
- Известный критик Андрей Пронин стал арт-директором XXIV Пушкинского театрального фестиваля