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Уникальное пещное действо будет реконструировано в рамках Пушкинского театрального фестиваля

Уникальное пещное действо будет реконструировано в рамках Пушкинского театрального фестиваля

Уникальное пещное действо будет реконструировано в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 20 января сообщила директор фестиваля...

Режиссер, который везет на Пушкинский фестиваль «Братьев Карамазовых», признался, что не любит Достоевского

20.01.2017 13:54 ПЛН, Псков

Режиссер, худрук Небольшого драматического театра Лев Эренбург, который везет на XXIV Пушкинский театральный фестиваль «Братьев Карамазовых», признался, что не любит Федора Достоевского. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил на пресс-конференции 20 января.

По его словам, спектакль «Братья Карамазовы», который зрители увидят 5 февраля в 18.00, сложился как история семьи. «Я не люблю Достоевского,  поэтому спектакль возникал в полемике. Иногда она складывалась в ироническом ключе, и это дает спектаклю дыхание», - добавил Лев Эренбург.

Худрук театра «Кукольный формат» Анна Викторова рассказала, что везет на фестиваль моноспектакль «Аленький цветочек» для самых маленьких (7 февраля в 10.00 и 12.00) и «Пиковую даму» для зрителей постарше (8 февраля в 14.00 и 18.00). Она рекомендует зрителям не пропустить эти постановки. Арт-директор фестиваля Андрей Пронин добавил, что билеты на эти представления раскупаются с большой скоростью.

Напомним, XXIV Пушкинский театральный фестиваль пройдет с 3 по 12 февраля на площадках Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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XXIV Пушкинский театральный фестиваль

 


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