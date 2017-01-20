Стали известны имена молодых режиссеров, которые примут участие в лаборатории Олега Лоевского в рамках Пушкинского фестиваля

Стали известны имена молодых режиссеров, которые примут участие в режиссерской лаборатории именитого театрального деятеля Олега Лоевского в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 20 января сообщил арт-директор фестиваля Андрей Пронин.

По его словам, в лаборатории примут участие Петр Чижов, Николай Русский и Дмитрий Крестьянкин.

Вместе с актера труппы Псковского драмтеатра они подготовят эскизы спектаклей по произведениям Александра Пушкина, а затем представят их на суд зрителей и критиков.

«Есть надежда, что если эти эскизы вызовут положительный отклик у зрителя, артистов и худрука театра, то они могут стать репертуарными постановками», - добавил Андрей Пронин.

Источник: Псковская Лента Новостей