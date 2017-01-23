В рамках Пушкинского театрального фестиваля в Пскове состоится благотворительный концерт

Один из известнейших хоровых коллективов России - Концертный хор Санкт-Петербурга (Камерный хор Смольного собора) впервые выступит на псковской земле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, концерт состоится 10 февраля в 19.00 в БКЗ филармонии. Мероприятие пройдет в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля.

Все полученные от продажи билетов средства будут направлены на возведение храма Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), строительство которого производится на территории Псковской городской больницы.

Концерт пройдет под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова. В программе прозвучат произведения русских композиторов и народные популярные песни.

Отметим, что Хор регулярно выступает в залах петербургских Филармонии и Капеллы, Мариинского театра, гастролирует в Москве и многих городах России и Европы, принимает участие во Всероссийских хоровых ассамблеях, фестивалях «Площадь Искусств», «Звезды белых ночей», «Музыкальная коллекция», Пасхальном фестивале.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта. Для аудитории старше шести лет.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Пушкинского театра, БКЗ филармонии и на сайте pushfest.ru

Источник: Псковская Лента Новостей