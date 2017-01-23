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В рамках Пушкинского театрального фестиваля в Пскове состоится благотворительный концерт
24.01.2017 14:23 ПЛН, Псков
Один из известнейших хоровых коллективов России - Концертный хор Санкт-Петербурга (Камерный хор Смольного собора) впервые выступит на псковской земле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, концерт состоится 10 февраля в 19.00 в БКЗ филармонии. Мероприятие пройдет в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля.
Все полученные от продажи билетов средства будут направлены на возведение храма Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), строительство которого производится на территории Псковской городской больницы.
Концерт пройдет под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова. В программе прозвучат произведения русских композиторов и народные популярные песни.
Отметим, что Хор регулярно выступает в залах петербургских Филармонии и Капеллы, Мариинского театра, гастролирует в Москве и многих городах России и Европы, принимает участие во Всероссийских хоровых ассамблеях, фестивалях «Площадь Искусств», «Звезды белых ночей», «Музыкальная коллекция», Пасхальном фестивале.
Продолжительность концерта: 1 час без антракта. Для аудитории старше шести лет.
Билеты на концерт можно приобрести в кассах Пушкинского театра, БКЗ филармонии и на сайте pushfest.ru.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печатиcюжет:XXIV Пушкинский театральный фестиваль
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