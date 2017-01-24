На спектакли на малой сцене в рамках XXIV Пушкинского фестиваля все билеты проданы

На спектакли, которые пройдут на малой сцене в рамках XXIV Пушкинского фестиваля, все билеты проданы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На малой сцене покажут постановки: «Пиковая дама», «Сказка о рыбаке и рыбке» (два варианта от двух театров), «Сцены из супружеской жизни», «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш».

До начала фестиваля остается ровно неделя. Еще есть возможность приобрести билеты на спектакли, которые пройдут на большой сцене театра, а также на благотворительный концерт Камерного хора Смольного собора и на показы эскизов лаборатории Лоевского. Отметим, что скоро в продажу поступят билеты на уникальное Пещное действо.

Напомним, что в рамках форума также состоятся лекции и творческие встречи, которые можно посетить бесплатно, но по предварительной записи. Чтобы зарегистрироваться, необходимо отправить свои данные (фамилия и имя) с указанием мероприятия, которое вы хотите посетить, на адрес электронной почты press@drampush.ru. Количество мест ограничено!

Полная афиша событий размещена на официальном сайте фестиваля. Билеты и подробную информацию можно получить здесь.

Источник: Псковская Лента Новостей