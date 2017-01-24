Опубликована обновленная программа научной конференции «Литургия и театр»

В рамках Пушкинского театрального фестиваля пройдет научная конференция «Литургия и театр». Представляем вашему вниманию обновленную программу мероприятий.

«Литургия и театр»

Автор идеи и модератор – Алёна Карась

09.02 (четверг) 19:00

Приказные палаты

Псков, Кремль, 4

Пещное действо

Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» (Москва)

10.02 (пятница) 11:00 – 14:00

Зал президиума. Научно-культурный центр

Псковская область, пос. Пушкинские Горы

Программа заседания:

1. Андрей Котов, музыкант, руководитель ансамбля «Сирин». Чин «Пещного действа».

2. Александр Маноцков, композитор. О природе трагического в музыке и театре.

3. Валентин Курбатов. Михайловское – пространство игры.

4. Иеромонах Василий (Бурков). Влияет ли вера на творчество?

5. Священник Алексей Власов. Литургия и театр. Опыт встречи.

10.02 (пятница) 14:45

Cвято-Успенский Святогорский монастырь

некрополь Ганнибалов-Пушкиных

могила А.С. Пушкина

Лития

11.02 (суббота) 10:00 -14:00

Медиахолл. Театрально-концертная дирекция

Псков, ул. Пушкина, 13

Программа заседания:

1. Протоиерей Павел Хондзинский, декан богословского факультета ПСТГУ. Музей и храм: культ культуры или культура культа.

2. Анна Главачева, Словацкая академия наук. Флорентийские мистерии в древнерусском описании.

3. Маргарита Ваняшова, профессор ЯГТИ. Евхаристия Федора Волкова. В храме и на подмостках.

4. Александр Лифшиц, старший преподаватель Школы филологии НИУ ВШЭ. Жития святых как ключ к «Ревизору».

5. Александр Кравецкий, ведущий научный сотрудник Института русского языка (ИРЯ) РАН. Поэтика богослужебных текстов и современная светская культура.

6. Алина Бодрова, научный сотрудник ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), старший преподаватель Школы филологии НИУ ВШЭ. Язык священных текстов и поэтическая эволюция Пушкина в 1824-1826 гг.

7. Степан Шамин, старший научный сотрудник ИРИ РАН. Цирковые истоки русского придворного театра XVIIвека.

Источник: Псковская Лента Новостей