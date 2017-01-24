Поступили в продажу билеты на уникальное Пещное действо в рамках Пушкинского театрального фестиваля

Поступили в продажу билеты на уникальное событие - концертное исполнение Пещного действа ансамблем древнерусской музыки «Сирин». Мероприятие пройдет в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Действо состоится в Приказных палатах 9 февраля в 19:00.

Пещное действо - богослужебный чин древнерусской церкви, заимствованный из Византии и бывший в употреблении до середины XVII века. Название Действа происходит от существительного «печь», или, по-церковнославянски, «пещь». Оно основано на библейской истории, изложенной в третьей главе книги пророка Даиила. Здесь повествуется о чудесном спасении трех отроков из раскаленной печи, вверженных туда по приказанию царя Навуходоносора потому, что они отказались поклониться золотому идолу. Но Бог послал ангела в печь, который угасил пламя внутри. Отроки воспели благодарственную песнь Богу. Навуходоносор, удивившись, что отроки живы, повелел им выйти из печи. Удостоверившись, что они остались невредимы и даже их одежды не были затронуты огнём, царь прославил истинного Бога.

Пещное действо - явление уникальное. Являясь частью богослужения (Действо проходило один раз в году перед Рождеством на Всенощной во время Седьмой и Восьмой песен канона), оно в то же время было зрелищно, так как содержало драматический показ событий. Настоящий огонь от печи, бесстрашные юные отроки, комично-коварные халдеи, спуск ангела с громом - все это производило неизгладимое впечатление на собравшихся. В то же время, певческая часть Действа сложна и изысканна, она вобрала в себя все самое интересное, что было в древнерусской музыке - знаменный и большой знаменный роспевы, и искусное демественное многоголосие.

Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» начал работу по реконструкции «Пещного действа» в 1999 году. Первый раз чин был показан на III Всемирной театральной Олимпиаде в Москве в 2000 году в рамках программы театра «Школа драматического искусства» Анатолия Васильева. Тогда были расшифрованы «росные» стихи (9 специальных стихир) и реконструированы 7 и 8 отроческие песни, которые считались утерянными. Следующий показ «Пещного действа» был в 2010 году в Польше, на фестивале сакральной музыки в городе Ярославе. К этому времени Полина Терентьева - музыковед и певица ансамбля заново расшифровала «росные стихи», нашла и расшифровала считавшиеся утерянными «отроческие песни». В настоящее время зрители увидят третью редакцию чина, где выверены и уточнены певческие и обрядовые детали, заменены некоторые песнопения. Из постановки исключены некоторые моменты, связанные непосредственно с присутствием патриарха и священническими молитвами, которые читаются только в реальной службе.

«У нас ушло почти 9 лет на то, чтобы воедино собрать Пещное действо: найти все песнопения, которые туда входят. Конечно, нам помогали многие замечательные теоретики музыки. Начиналось всё это с Альбины Никандровны Кручининой, руководителя кафедры древнерусской музыки Санкт-Петербургской консерватории, которая сначала нам показала «росные стихи» и как бы «заразила» нас этим поиском. А потом уже Полина Терентьева, которая поет у нас в ансамбле (она – наш замечательный теоретик и наша певица) стала целенаправленно заниматься поисками и нашла демественное четырехголосие, нашла совершенно потрясающие распевы Пещного действа», - сообщал в интервью сайту «Православие.ру» руководитель ансамбля «Сирин» Андрей Котов.

Обратите внимание, что количество билетов небольшое - около пятидесяти штук. Купить их можно в кассе театра и на официальном сайте фестиваля.

Источник: Псковская Лента Новостей