Завтра в театре пройдет розыгрыш билетов на Пушкинский фестиваль

28 января в 16.00 в музее Псковского академического театра драмы им. А.С.Пушкина состоится розыгрыш билетов на Пушкинский театральный фестиваль.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, что до 27 января в кофейне «Бодрый день» напитки подают в стаканах с логотипом XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Любой, кто приобретает кофе в этот период, может заполнить анкету и стать участником розыгрыша билетов на спектакли.

Итоги будут подведены 28 января в музее театра. Десять счастливчиков получат по два билета на один из спектаклей фестиваля, другие пятнадцать смогут выиграть сертификаты на кофе. Также каждого пришедшего ждет гарантированный приз.

Отметим, что на текущий момент заполнено почти сто анкет.

Источник: Псковская Лента Новостей