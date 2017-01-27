Сегодня в Псковском драмтеатре разыграют билеты на Пушкинский фестиваль

Сегодня, 28 января, в 16.00 в музее Псковского академического театра драмы им. А.С.Пушкина состоится розыгрыш билетов на Пушкинский театральный фестиваль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, что до 27 января в кофейне «Бодрый день» напитки подавали в стаканах с логотипом XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Любой, кто приобретал кофе в этот период, мог заполнить анкету и стать участником розыгрыша билетов на спектакли.

Итоги будут подведены сегодня, 28 января, в музее театра. Десять счастливчиков получат по два билета на один из спектаклей фестиваля, другие пятнадцать смогут выиграть сертификаты на кофе. Также каждого пришедшего ждет гарантированный приз.

Источник: Псковская Лента Новостей