Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с театральным критиком Андреем Прониным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - арт-директор XXIV Пушкинского театрального фестиваля, известный театральный критик Андрей Пронин. Он расскажет о ходе подготовки к фестивалю, который традиционно проходит в Псковском драмтеатре в феврале.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Ведет эфир Александр Донецкий.

Источник: Псковская Лента Новостей