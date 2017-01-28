www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Новая ветка «Фантазии Фарятьева» как «Объяснение в любви» Неподражаемая Наргиз в Пскове С премьерой! Пять фриков и один фантом Крупнее, чем в жизни Здравствуй, солнце золотое!
     XXIV Пушкинский театральный фестиваль    110-летие Псковского драмтеатра    Культурно-образовательная программа «Ветка» в Пскове   

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с театральным критиком Андреем Прониным

30.01.2017 13:03 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - арт-директор XXIV Пушкинского театрального фестиваля, известный театральный критик Андрей Пронин. Он расскажет о ходе подготовки к фестивалю, который традиционно проходит в Псковском драмтеатре в феврале.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Ведет эфир Александр Донецкий.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Сколько вы готовы отдать за билет в театр?











Опрос

Сколько вы готовы отдать за билет в театр?










Арт-календарь

Дата события: