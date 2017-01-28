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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с театральным критиком Андреем Прониным
30.01.2017 13:03 ПЛН, Псков
Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - арт-директор XXIV Пушкинского театрального фестиваля, известный театральный критик Андрей Пронин. Он расскажет о ходе подготовки к фестивалю, который традиционно проходит в Псковском драмтеатре в феврале.
Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.
Ведет эфир Александр Донецкий.
Источник: Псковская Лента Новостей
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