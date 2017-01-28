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19 крупных сценических событий вошли в программу XXIV Пушкинского театрального фестиваля
30.01.2017 13:36 ПЛН, Псков
19 крупных сценических событий вошли в программу XXIV Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет с 3 по 12 февраля в Псковской области. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил арт-директор XXIV Пушкинского театрального фестиваля, известный театральный критик Андрей Пронин.
«Все спектакли, которые приедут, хорошие. Выбор их был связан с некими условиями, с предлагаемыми обстоятельствами. В Пскове не очень простая площадка, некоторые крупные спектакли показать невозможно, потому что маленькая сцена. Приходилось искать спектакли, которым эта сцена подойдет. Поэтому эта программа является компромиссом с действительностью. Но все это хорошие спектакли», - отметил Андрей Пронин.
По его словам, все спектакли фестиваля представляют современный театр в России. Кроме того, все это относительно новые спектакли, некоторые - премьерные.
Особое внимание зрителей Андрей Пронин обратил на два спектакля - номинантов премии «Золотая маска»: «Записки юного врача» театра «Мастерская» (Санкт-Петербург) и «Снегурочка» театра «Старый дом» (Новосибирск). Причем, если на «Записки...» билеты уже проданы, то на «Снегурочку» еще можно попасть.
Андрей Пронин отметил, что спектакль «Снегурочка» непростой, в нем много смыслов. «Он отчаянно талантливый, успешный», - добавил арт-директор фестиваля и выразил надежду, что Псков будет к этой постановке «толерантен».
Источник: Псковская Лента Новостей
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