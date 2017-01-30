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Опубликована обновленная программа научной конференции «Литургия и театр»

В рамках Пушкинского театрального фестиваля пройдет научная конференция «Литургия и театр». Представляем вашему вниманию обновленную программу мероприятий. «Литургия и театр» Автор идеи и модератор – Алёна Карась 09...

Второй эскиз в рамках лаборатории Олега Лоевского будет показан 12 февраля на малой сцене Псковского драмтеатра

31.01.2017 10:52 ПЛН, Псков

12 февраля в 14.00 на малой сцене Псковского академического театра драмы состоится показ второго эскиза в рамках лаборатория известного театрального деятеля Олега Лоевского на XXIV Пушкинском театральном фестивале, режиссером которого станет Петр Чижов. 
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области, для своей работы молодой режиссер выбрал сказ «Пинежский Пушкин». Шергин много рассказывал о Пушкине неграмотной поморской сказительнице Соломониде Черной – и потом записал, как в ее исполнении преломились подробности биографии великого поэта. 
 
В «Пинежском Пушкине» действуют «Перьвой Николай», жена Пушкина Наташа, его убийца «Дантес» и даже… Ленин, который «Пушкина книги целовал и к сердцу прижимал».
 
Петр Чижов родился в Смоленске, окончил петербургскую Театральную академию (РГИСИ), мастерскую Вениамина Фильштинского. Как актер играл в спектаклях «Три сестры» В. Фильштинского, «Страх и нищета в N-й империи» В. Кустова, «Кентерберийские рассказы» А. Артемова и Д. Юшкова. Ставил учебные спектакли по произведениям Шекспира, Островского, Беккета, как режиссер принимал участие в проекте Константина Учителя «Маршрут «Старухи»», в фестивале короткометражных спектаклей «Короче». В 2016 году выпустил спектакль «Антарктида» по пьесе Ульяны Гицаревой в петербургском Театре на Литейном.
 
Билеты на первый показ уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассах театра или на официальном сайте фестиваля.

Источник: Псковская Лента Новостей



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XXIV Пушкинский театральный фестиваль

 


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