Второй эскиз в рамках лаборатории Олега Лоевского будет показан 12 февраля на малой сцене Псковского драмтеатра

12 февраля в 14.00 на малой сцене Псковского академического театра драмы состоится показ второго эскиза в рамках лаборатория известного театрального деятеля Олега Лоевского на XXIV Пушкинском театральном фестивале, режиссером которого станет Петр Чижов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области, для своей работы молодой режиссер выбрал сказ «Пинежский Пушкин». Шергин много рассказывал о Пушкине неграмотной поморской сказительнице Соломониде Черной – и потом записал, как в ее исполнении преломились подробности биографии великого поэта.

В «Пинежском Пушкине» действуют «Перьвой Николай», жена Пушкина Наташа, его убийца «Дантес» и даже… Ленин, который «Пушкина книги целовал и к сердцу прижимал».

Петр Чижов родился в Смоленске, окончил петербургскую Театральную академию (РГИСИ), мастерскую Вениамина Фильштинского. Как актер играл в спектаклях «Три сестры» В. Фильштинского, «Страх и нищета в N-й империи» В. Кустова, «Кентерберийские рассказы» А. Артемова и Д. Юшкова. Ставил учебные спектакли по произведениям Шекспира, Островского, Беккета, как режиссер принимал участие в проекте Константина Учителя «Маршрут «Старухи»», в фестивале короткометражных спектаклей «Короче». В 2016 году выпустил спектакль «Антарктида» по пьесе Ульяны Гицаревой в петербургском Театре на Литейном.

официальном сайте фестиваля. Билеты на первый показ уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассах театра или на

Источник: Псковская Лента Новостей