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Сегодня в Пскове откроется XXIV Пушкинский театральный фестиваль
03.02.2017 10:26 ПЛН, Псков
Сегодня, 3 февраля, состоится торжественное открытие XXIV Пушкинского театрального фестиваля.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области, в 18.00 в галерее «Цех» пройдет презентация выставки Марии и Наталии Арендт «Другой Пушкин» (при участии Александра Петрелли).
А в 19.00 на большой сцене Псковского академического театра драмы состоится первый фестивальный показ спектакля. Гости форума увидят постановку «Пиковая дама» по пьесе Николая Коляды, написанной по мотивам знаменитой «Пиковой дамы» Александра Пушкина. Сам режиссер, выдающийся драматург и писатель будет приветствовать зрителей еще до начала спектакля в фойе. В фойе театра можно будет купить его книгу, которую мастер подпишет для каждого желающего.
Напомним, что 4 февраля гостей фестиваля ждут сразу две премьеры. На большой сцене – «Фальшивый купон» Коляды-театра, а на малой сцене покажут «Пиковую даму» в исполнении актеров труппы псковского театра.
Кстати, еще есть возможность купить билеты на спектакли большой сцены. Подробная афиша и электронная покупка на официальном сайте фестиваля, а также в кассе театра.
Добавим, что в этом году Пушкинский театральный фестиваль приготовил для своего зрителя 19 крупных сценических событий. Фестиваль пройдет с 3 по 12 февраля в Пскове и Пушкинских Горах.
Помимо театральной программы предусмотрена большая лекционная часть в рамках научной конференции «Литургия и театр». Кроме того, в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля пройдет режиссерская лаборатория Олега Лоевского.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печатиcюжет:XXIV Пушкинский театральный фестиваль
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